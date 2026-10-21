بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۵)، با افزایش قیمت برخی محصولات میلگرد و تیرآهن و ثبات نرخ سیمان همراه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد، امروز چهارشنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۵) میزان افزایش در محصولات فولادی متفاوت بوده و نرخ سیمان تغییر قابل‌توجهی نداشته است.

افزایش قیمت میلگرد در برخی کارخانه‌ها

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۶ هزار تومان افزایش، به قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسید و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با رشد ۳ هزار تومانی، ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با هزار تومان افزایش، به ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با هزار تومان رشد، ۱۱۰ هزار و ۳۶۰ تومان معامله می‌شود.

در سایر محصولات؛ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی ۱۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان عرضه می‌شود.

افزایش نرخ تیرآهن در برخی مبادی فروش

بازار تیرآهن نیز امروز در برخی محصولات با افزایش قیمت همراه بود.

تیرآهن ۱۸ نرمال با رشد ۳ هزار تومانی، به قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب نیز با افزایش ۴۰۰ تومانی، ۱۱۴ هزار و ۱۸۱ تومان قیمت‌گذاری شد.

در سایر محصولات، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این کارخانه ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان عرضه می‌شود.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان، تیرآهن ۱۴ یزد با نرخ ۱۱۰ هزار تومان و تیرآهن ۱۶ فایکو با قیمت ۱۰۷ هزار و ۷۲۷ تومان معامله می‌شود.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد.

تداوم ثبات قیمت سیمان در بازار

سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد.

براساس این گزارش؛ امروز (۲۹ مهر ۱۴۰۵)، سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و عرضه می‌شود.