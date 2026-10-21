رئیس امور قرآنی اوقاف قم از راهیابی ۲۱ نماینده و گروه قرآنی استان قم شامل ۱۸ نفر در رشته‌های انفرادی و سه گروه همخوانی و همسرایی قرآن کریم، به مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای سید محمد صالح‌نژاد رئیس امور قرآنی اوقاف قم با اشاره به اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: استان قم با ۶ نماینده در بخش بانوان و ۱۵ نماینده در بخش آقایان، در رشته‌های مختلف قرائت، حفظ قرآن کریم، ترتیل، اذان و همخوانی و همسرایی حضور خواهد داشت.

وی افزود: در بخش بانوان، زینب اکرامی‌مقدم در رشته قرائت زیر ۱۸ سال، هاجر مهرعلیان در رشته حفظ کل بالای ۱۸ سال، فاطمه یزدانی در رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال و فاطمه دلیری و آذرمان صادقی در رشته ترتیل به مرحله نهایی این دوره از مسابقات راه یافتند.

رئیس امور قرآنی اوقاف و امور خیریه قم افزود: گروه همخوانی و همسرایی قرآن کریم «تسنیم» به نمایندگی نجمه رضـانژاد از استان قم، در فهرست گروه‌های راه‌یافته به مرحله نهایی بخش بانوان قرار دارد.

وی همچنین گفت: در بخش آقایان رضا خجسته‌کی در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، سیدعلی حسینی و احمد معتمدی در رشته حفظ کل بالای ۱۸ سال، علیرضا براتی در رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال، سجاد وفایی و حیدر سلیمانی در رشته حفظ ۲۰ جزء بالای ۱۸ سال و حسین ایزدی در رشته حفظ ۲۰ جزء زیر ۱۸ سال به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

صالح‌نژاد تصریح کرد: در رشته قرائت ترتیل، مهدی اکبری، روح‌الله آقایی و محمدمهدی محمودی و در رشته اذان نیز محمدمهدی رحیمی از دیگر نمایندگان استان قم در مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هستند.

رئیس امور قرآنی اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه دو گروه همخوانی و همسرایی قرآن کریم «انوارالهدی» به نمایندگی مجتبی عرض‌پیما و «حضرت ولی‌عصر» به نمایندگی سیدمحمد محمدی از استان قم به مرحله نهایی این دوره از مسابقات راه یافتند افزود: بر این اساس، استان قم در بخش بانوان با پنج شرکت‌کننده انفرادی و یک گروه همخوانی و همسرایی و در بخش آقایان با ۱۳ شرکت‌کننده انفرادی و دو گروه همخوانی و همسرایی، در مرحله نهایی این دوره از رقابت‌های قرآنی حضور خواهد داشت.