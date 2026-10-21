عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خزرآباد ساری، با اشاره به چالش‌های تأمین منابع آموزش علوم پزشکی افزود: ماهیت آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر حوزه‌های آموزش عالی متفاوت است و لازم است جایگاه و منابع متناسب با آن در برنامه‌ها و ساختار بودجه‌ای کشور دیده شود. تحمیل بخشی از هزینه‌های آموزش بر درآمد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها، موجب ایجاد عدم توازن میان منابع، مطالبات و بدهی‌ها شده و ضروری است وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین پایدار منابع این حوزه تدبیر کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار شبکه بهداشت متناسب با تحولات جمعیتی کشور تأکید کرد و گفت: افزایش سالمندی جمعیت، بازنشستگی نیرو‌ها و شرایط خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت، ضرورت بازنگری در نحوه تأمین نیروی انسانی و بودجه این بخش را دوچندان کرده است. تقویت حوزه بهداشت اگرچه به‌طور مستقیم درآمدزا نیست، اما سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به بخش درمان جلوگیری کند.

زمانی کیاسری بر لزوم هم‌افزایی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای رفع چالش‌های مالی و ساختاری نظام سلامت تأکید کرد و افزود: موضوعاتی همچون حمایت از بیماران خاص، بیماران سوختگی و خدمات توانبخشی نیز نیازمند پیشنهاد‌های دقیق و کارشناسی از سوی وزارت بهداشت است تا با همراهی مجلس، منابع پایدار و مطمئنی برای آنها پیش‌بینی شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران وزارت بهداشت، معاونان توسعه و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بر استفاده از ظرفیت کارشناسی دانشگاه‌ها برای ارائه راهکار‌های عملیاتی در حوزه منابع، نیروی انسانی و پوشش خدمات سلامت تأکید کرد.

گفتنی است؛ همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از چهارشنبه ۲۹ مهرماه در خزرآباد ساری آغاز شده و تا پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه ادامه دارد.