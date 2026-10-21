در ادامه روند توسعه و برگردان شبکه فیبر نوری، عملیات واگذاری سرویس فیبر نوری در خیابان سرداران شهید محدوده سجادشهر بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مخابرات استان گفت: با تلاش تیم‌های فنی مخابرات منطقه، زیرساخت‌های لازم برای دسترسی ساکنان و واحد‌های تجاری محدوده خیابان سرداران شهید سجادشهر بیرجند به تکنولوژی پیشرفته فیبر نوری فراهم شد و از این پس متقاضیان میتوانند از اینترنت پرسرعت، پایدار و با کیفیت مبتنی بر فیبر نوری بهره‌مند شوند.

میری افزود: توسعه شبکه فیبر نوری به عنوان یکی از مهمترین طرح های زیرساختی مخابرات، گامی بلند در راستای تحقق شهر هوشمند، افزایش سرعت تبادل اطلاعات و ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان است.

وی گفت: متقاضیان و مشترکان ساکن در خیابان سرداران شهید سجادشهر می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط ثبت نام و بهره مندی از این سرویس، به امور مشترکان مراجعه و یا با سامانه ارتباطی ۲۰۲۰ تماس بگیرند.