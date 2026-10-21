به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جواد رسولی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه در ۶ ماه اول سال جاری یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۱۹ مرسوله پستی در استان اردبیل جابجا شد، افزود: از این تعداد ۷۳۶ هزار و ۴۷ مرسوله به استان وارد و یک میلیون و ۳۷ هزار و ۹۷۲ از استان خارج شده است.

وی با بیان اینکه ۵۴ هزار و ۳۸ مرسوله را بسته‌های تجارت الکترونیک تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: تلاش می‌شود با توسعه هوشمند و نوسازی زیرساخت‌های پستی، جابجایی مرسولات تجارت الکترونیک در استان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون هر روز حتی در ایام تعطیل به طور متوسط ۱۲ هزار مرسوله پستی در استان اردبیل جابجا می‌شود، بیان کرد: سهم سرانه مرسولات پستی استان ۱/۴ است.

مدیرکل پست استان اردبیل با بیان اینکه امروزه تجارت الکترونیک نقش مهمی در زندگی مردم دارد و باعث اشتغال و رونق اقتصادی می‌‏شود، گفت: توسعه صنایع دستی و کسب و کار‌های اینترنتی و خانگی و توزیع کالا‌های تولیدی و فروش آنها منوط به توسعه خدمات پستی است.

رسولی اضافه کرد: رضایت مردم از اولویت‌های پست است و بر اساس ارزیابی‌ها بیش از ۹۶ درصد مشتریان از عملکرد اداره پست راضی هستند و تلاش می‌شود رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش یابد.

وی ادامه داد: اداره پست، امانتدار مردم بوده و تلاش می‌کند تا مرسولات پستی و امانات در کمترین زمان ممکن به صورت سالم و صحیح به دست مردم برسد.