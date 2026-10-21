جامعه دانشگاهیان انگلیس، همچنان صحنه اعتراض به رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم و میدان حمایت از حقوق مردم فلسطین است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، به رغم فشار حکومت انگلیس و لابی رژیم اسرائیل برای گسترش نفوذ جریان‌های صهیونیستی در دانشگاه‌های انگلیس و خاموش کردن هرگونه صدای انتقاد از رژیم اسراییل، جامعه دانشگاهیان این کشور همچنان صحنه اعتراض به رژیم اسراییل و حامیان این رژیم و میدان حمایت از حقوق مردم فلسطین است.

از همان آغاز تهاجم گسترده رژیم اسراییل به غزه و کشتار روزانه صد‌ها نفری مردم فلسطین که تا به حال به بیش از ۷۴ هزار نفر رسیده است اعتراضات جامعه دانشگاهیان در انگلیس نیز علیه نسل کشی در غزه شکل گرفت و همزمان فشار دولت و لابی صهیونیست‌ها بر آنان تشدید شد تا جایی که بر اساس گزارش منتشر شده نهاد‌های مدنی در انگلیس برای بیش از ۲۳۰ نفر از استادان، دانشجویان و کارکنان ۴۲ دانشگاه در انگلیس پرونده اخراج، تعلیق یا دیگر مجازات‌ها تشکیل شده است که پرفسور دیوید میلر از جمله آنان است که می‌گوید: من از دانشگاه اخراج شدم بخاطر حمایت از حقوق مردم فلسطین و بحث درباره اسلام هراسی، پول صهیونیستی و نفوذ آمریکا در انگلیس نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است، در واقع به علت دیدگاه‌های ضد صهیونیستی‌ام مرا از محل کارم در دانشگاه اخراج کردند.

ده‌ها دانشجو نیز هدف گزند صیهونیست‌ها و حامیانشان قرار گرفتند و اخراج شدند، یک دانشجوی دختر در این باره می‌گوید: من به عنوان یک دانشجو به همراه برادر و دوستانم بازداشت شدیم، چون از فلسطین حمایت کردیم.

او می‌افزاید: سیاست در هم کوبیدن حامیان فلسطین و اخراج آنان از دانشگاه‌ها به طور گسترده جریان دارد تا صدای حمایت از مردم مظلوم فلسطین در دانشگاه‌ها خاموش شود، البته همه این فشار‌ها و مجازات‌ها نتوانست حرکت جامعه دانشگاهیان انگلیس را در حمایت از آرمان فلسطین متوقف کند.

روزنامه صهیونیستی دیلی تلگراف در انگلیس اذعان کرده که دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس تلاش می‌کنند حامیان اسراییل را شناسایی و با ایجاد سازوکار‌هایی از تشکل‌های دانشجویی اخراج کنند.

این نشریه صهیونیستی در انگلیس با ابراز نگرانی از فراخوان و درخواست دانشجویان از همه دانشگاه‌های این کشور برای پیوستن به کارزار دانشگاه عاری از صهیونیسم نوشته آنان همچنین از دانشجویان می‌خواهند در اساسنامه تشکل‌های دانشجویی صهیونیسم را برابر نژاد پرستی تعریف کنند تا صهیونیست‌ها نتوانند به عضویت این تشکل‌ها درآیند.

یک فعال مدنی در انگلیس می‌گوید: این وضعیت سه سال است ادامه دارد و دولت ما نیز سه سال است از نسل کشی علیه فلسطینیان حمایت کرده است. دولت ما حتی حاضر نیست از واژهٔ «نسل‌کشی» استفاده کند؛ حتی حاضر نیست بپذیرد که کشتار ده‌ها هزار فلسطینی نسل کشی است.

جامعه دانشگاهیان در انگلیس از پیشگاما ن حمایت از حقوق فلسطینیان بوده است و فشار‌های سیاسی و محدودیت‌های دانشگاهی نتوانسته آرمان فلسطین را از فضای دانشگاهی انگلیس کنار بزند.