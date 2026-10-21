دویست و سی و چهارمین شب حضور مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان، با تأکید بر ایستادگی و همدلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این مراسم، مردم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تمثال رهبر معظم انقلاب، بار دیگر بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی تأکید کردند و حضور خود را نشانه اتحاد و همدلی در دفاع از آرمان‌های انقلاب دانستند.

حاضران نیز با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌افروزانه رئیس‌جمهور آمریکا گفتند: وعده او برای ورود نکردن به جنگ خاورمیانه محقق نشد و نتیجه سیاست‌هایش، فشار اقتصادی و نارضایتی در کشور‌های مختلف بوده است؛ اما ملت ایران با ایستادگی خود، اجازه نخواهد داد این فشار‌ها خللی در اراده‌اش ایجاد کند.