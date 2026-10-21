به گفته مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان طول بزرگراه ساخته شده در مسیر ارتباطی زاهدان - بیرجند با بهره‌برداری از پنج کیلومتر راه جدید به ۱۸۰ کیلومتر رسید.

رسیدن طول بزرگراه زاهدان - بیرجند در سیستان و بلوچستان به ۱۸۰ کیلومتر

رسیدن طول بزرگراه زاهدان - بیرجند در سیستان و بلوچستان به ۱۸۰ کیلومتر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی گفت: طول محور زاهدان - بیرجند در محدوده تحت پوشش استان سیستان و بلوچستان ۲۱۱ کیلومتر است که با بهره‌برداری از قطعه پنج کیلومتری جدید، مجموع طول بزرگراه احداث‌شده در این مسیر به ۱۸۰ کیلومتر افزایش یافت.

او افزود: برای احداث و بهره‌برداری از این قطعه، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در زمان حاضر ۳۱ کیلومتر از این محور در قالب قطعات پنج و ۶ در دست ساخت است و تلاش می‌شود با وجود شرایط جنگی و بدهی‌های مالی، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده با هدف تکمیل این مسیر ادامه یابد.

پارسی با اشاره به اهمیت محور زاهدان - بیرجند در شبکه ارتباطی شرق کشور بیان کرد: این مسیر نقش مهمی در جابه‌جایی کالا و مسافر و اتصال مناطق مختلف دارد و توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند به بهبود جریان حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.

او با بیان اینکه برخورداری از راه‌های ایمن و استاندارد از الزامات توسعه فعالیت‌های تجاری و تقویت شبکه ترانزیت بین‌المللی است، افزود: بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای در شرق کشور می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای فعالیت ناوگان حمل‌ونقل، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی و توسعه مبادلات تجاری فراهم کند.