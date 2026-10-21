به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، در حاشیه نشست شورای اداری کاشان گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اصفهان امسال حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که از این میزان، ۶۲ هزار میلیارد ریال دارای الزام و طرح مشخص است.

رامین میرزایی با اشاره به تأخیر در توزیع بودجه استان اصفهان، علت آن را وصول نشدن ۱۱ هزار میلیارد ریال از اعتبارات اختصاص‌یافته به استان در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این اعتبار که به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی و جنگی در خزانه کشور مصرف شده بود، پس از پیگیری‌های مستمر استاندار و سازمان برنامه، به بودجه سال جاری استان بازگردانده شد.

فرماندار کاشان نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی شهرستان، از حضور نزدیک به ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و ایجاد ۱۰۰ واحد فناور در منطقه خبر داد و حمایت ویژه از این بخش را ضروری دانست.

مجتبی راعی با انتقاد از وضعیت تخصیص اعتبارات افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های شهرستان در سال گذشته تنها ۳۰ درصد تخصیص یافته است که به وجود بیش از ۷۵ طرح نیمه‌تمام در حوزه‌های مختلف منجر شده است.

وی همچنین به چالش‌های حوزه ورزش، آموزش و سلامت پرداخت و گفت: وجود طرح‌های ورزشی نیمه‌تمام و نیاز مبرم به تکمیل تأسیسات آموزشی و رفاهی، از جمله خانه جوانان، از دغدغه‌های اصلی است.

فرماندار کاشان افزود: در حوزه سلامت نیز استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات استانی برای تأمین تجهیزات و آمبولانس‌های حوزه بهداشت و درمان کاشان، از مطالبه‌های ما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.