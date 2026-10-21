به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شاپور گراوند گفت: مأموران انتظامی در راستای اجرای طرح برخورد با سرقت و با هدف ارتقای امنیت عمومی، موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌شده از متهمان، مقادیر قابل توجهی کابل و تجهیزات مخابراتی مسروقه کشف شد.

به گفته فرمانده انتظامی چگنی، متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب چهار فقره سرقت اعتراف کردند و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.