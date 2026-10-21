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پوکی استخوان بیماری خاموشی است که با تشخیص به موقع قابل پیشگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اهمیت پیشگیری از کاهش تراکم استخوان، اصلاح سبک زندگی و تشخیص بهموقع این بیماری ضروری است؛ بیماری خاموشی که با تضعیف استخوانها، خطر شکستگی را افزایش میدهد.
پوکی استخوان بیماری خاموشی است که با کاهش تراکم و استحکام استخوانها، خطر شکستگی را افزایش میدهد و ممکن است تا زمان بروز عوارض، علائم مشخصی نداشته باشد.
زنان پس از یائسگی، سالمندان، افراد کمتحرک و افرادی با سابقه خانوادگی این بیماری، بیشتر در معرض خطر قرار دارند و دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن سالم و پرهیز از دخانیات، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از پوکی استخوان است، همچنین سنجش تراکم استخوان با تشخیص بهموقع، به شناسایی افراد در معرض خطر و کاهش احتمال شکستگی کمک میکند.