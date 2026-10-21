به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اهمیت پیشگیری از کاهش تراکم استخوان، اصلاح سبک زندگی و تشخیص به‌موقع این بیماری ضروری است؛ بیماری خاموشی که با تضعیف استخوان‌ها، خطر شکستگی را افزایش می‌دهد.

پوکی استخوان بیماری خاموشی است که با کاهش تراکم و استحکام استخوان‌ها، خطر شکستگی را افزایش می‌دهد و ممکن است تا زمان بروز عوارض، علائم مشخصی نداشته باشد.

زنان پس از یائسگی، سالمندان، افراد کم‌تحرک و افرادی با سابقه خانوادگی این بیماری، بیشتر در معرض خطر قرار دارند و دریافت کافی کلسیم و ویتامین D، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن سالم و پرهیز از دخانیات، از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از پوکی استخوان است، همچنین سنجش تراکم استخوان با تشخیص به‌موقع، به شناسایی افراد در معرض خطر و کاهش احتمال شکستگی کمک می‌کند.