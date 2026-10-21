به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی استان خوزستان بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی و همکاری شهروندان مبنی بر احتکار برنج توسط افراد سودجو در یکی از مناطق شهرستان دزفول، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سردار محمود میر فیضی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، صحت و سقم خبر را بررسی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و مقدار ۱۳۲ تن انواع برنج ایرانی و خارجی را کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی برنج‌های مکشوفه را بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و اعزام متهم به مرجع قضائی اظهار داشت: مقابله جدی با محتکران و بر هم زنندگان نظام اقتصادی خصوصا در زمان کنونی از خطوط قرمز پلیس بوده و با این مخلان اقتصادی با جدیت برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.