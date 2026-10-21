

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: کشاورزان روستا‌های مختلف بخش خضرآباد امسال بیش از ۷۶۵ تن انار از باغات خود برداشت می‌کنند.

علیرضا میرجلیلی افزود: ۴۵ هکتار از باغات خضرآباد زیر کشت انار می‌باشد که از هر هکتار ۱۷ تن و در مجموع افزون بر ۷۶۵ تن انار برداشت می‌شود.

وی انار اتابکی، میخوش شیرین، شهوار زاغ و ملس را از انواع ارقام انار در بخش خضرآباد برشمرد و ادامه داد: کار برداشت انار در بخش خضرآباد از اواخر مهر شروع شده است و به مدت یک ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: اتابک و پناهکوه بیشترین روستا‌های برداشت کننده انار در بخش خضرآباد هستند.

میرجلیلی بیان کرد: انار در بخش خضرآباد به دلیل ارتفاع بیشتر و آب و هوای مناسب‌تر با کیفیت بالاتری تولید می‌شود.