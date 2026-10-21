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جوان ۱۸ ساله با ۸۵ درصد سوختگی ناشی از بنزین پس از حدود سه ماه بستری و درمان از مرکز تخصصی سوختگی اصفهان مرخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) اصفهان، این جوان ۱۸ ساله اهل شهرستان آران و بیدگل بود که هنگام کار روی موتورسیکلت دچار حادثه ناشی از بنزین و ۸۵ درصد سوختگی و ۲۰ تیرماه به مرکز تخصصی سوختگی امام موسی کاظم (ع) منتقل شد
براین اساس، بیمار در بخش مراقبتهای ویژه سوختگی (ICU۱) بستری شد و پس از گذراندن دورهای دشوار از درمان و مراقبتهای تخصصی، پس از حدود سه ماه بستری و دو نوبت عمل جراحی، از بیمارستان ترخیص شد.
سوختگی در سطح ۸۵ درصد از بدن، شرایطی بسیار پیچیده و حساس برای بیمار ایجاد میکند و درمان چنین مواردی مستلزم مراقبتهای مستمر، پیگیری دقیق وضعیت بیمار و تلاش هماهنگ تیم درمان است، این جوان در طول دوران بستری دو نوبت عمل جراحی شده و پس از گذراندن مراحل درمان، با بهبودی از بیمارستان ترخیص شد.
این تجربه بار دیگر اهمیت دسترسی به خدمات تخصصی سوختگی و نقش تلاش شبانهروزی کادر درمان در مسیر بهبودی بیماران را یادآور میشود.