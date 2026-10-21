به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع) اصفهان، این جوان ۱۸ ساله اهل شهرستان آران و بیدگل بود که هنگام کار روی موتورسیکلت دچار حادثه ناشی از بنزین و ۸۵ درصد سوختگی و ۲۰ تیرماه به مرکز تخصصی سوختگی امام موسی کاظم (ع) منتقل شد

براین اساس، بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه سوختگی (ICU۱) بستری شد و پس از گذراندن دوره‌ای دشوار از درمان و مراقبت‌های تخصصی، پس از حدود سه ماه بستری و دو نوبت عمل جراحی، از بیمارستان ترخیص شد.

سوختگی در سطح ۸۵ درصد از بدن، شرایطی بسیار پیچیده و حساس برای بیمار ایجاد می‌کند و درمان چنین مواردی مستلزم مراقبت‌های مستمر، پیگیری دقیق وضعیت بیمار و تلاش هماهنگ تیم درمان است، این جوان در طول دوران بستری دو نوبت عمل جراحی شده و پس از گذراندن مراحل درمان، با بهبودی از بیمارستان ترخیص شد.

این تجربه بار دیگر اهمیت دسترسی به خدمات تخصصی سوختگی و نقش تلاش شبانه‌روزی کادر درمان در مسیر بهبودی بیماران را یادآور می‌شود.