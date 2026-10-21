به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) به مصاف ژاپن رفت و مقابل این تیم با نتیجه ۲ به یک شکست خورد.

این شکست در حالی در کارنامه تیم ملی فوتبال نابینایان ایران ثبت شد که این تیم تا دقایق پایانی با تساوی یک به یک رقابت با ژاپن را دنبال می‌کرد، نتیجه‌ای که می‌توانست باعث فینالیست شدن این تیم شود. در نهایت، اما تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان مقابل حریف خود باخت و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

تیم ملی فوتبال نابینایان باید آخرین دیدار خود را در مرحله رده بندی و برای کسب مدال برنز برگزار کند.