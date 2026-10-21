مردم ولایتمدار شهرستان ورامین در دویست‌وسی‌وچهارمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور پرشور در «تجمعات شب‌های اقتدار»، بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های ملی و اسلامی میهن عزیزمان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان‌های ورامین شب گذشته شاهد حضور گسترده مردمی بود که با سازمان‌دهی خود در شب‌های اقتدار، پیام همبستگی و ایستادگی را فریاد زدند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با تأکید بر تداوم میدان‌داری، اظهار داشتند که پیوند میان مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیوندی ناگسستنی است و حضور مستمر آنها در این اجتماعات، نشان‌دهنده عزم راسخ در پاسداری از استقلال و عزت ملی ایران اسلامی است.