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رقابتهای والیبال بسیج سپاه کربلای مازندران با حضور ۱۶ تیم در شهرستان سوادکوه به مرحله پایانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابتهای والیبال بسیج سپاه کربلای استان با حضور ۱۶ تیم و به میزبانی شهرستان سوادکوه، در سالن شهید ناظری به مرحله پایانی رسید.
هادی فقیه رئیس هیئت والیبال بسیج مازندران گفت: این مسابقات با شعار باید برخاست و با هدف ایجاد شور و نشاط در میان جوانان و شناسایی استعدادهای ورزشی برگزار شد.
در دیدار پایانی این رقابتها، تیمهای مقاومت بابل و شهدای سوادپور برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند.
برگزارکنندگان این مسابقات، شناسایی استعدادهای والیبال و فراهم کردن زمینه حضور جوانان در فعالیتهای ورزشی را از اهداف این دوره از رقابتها عنوان کردند.