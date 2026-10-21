به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های والیبال بسیج سپاه کربلای استان با حضور ۱۶ تیم و به میزبانی شهرستان سوادکوه، در سالن شهید ناظری به مرحله پایانی رسید.

هادی فقیه رئیس هیئت والیبال بسیج مازندران گفت: این مسابقات با شعار باید برخاست و با هدف ایجاد شور و نشاط در میان جوانان و شناسایی استعداد‌های ورزشی برگزار شد.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها، تیم‌های مقاومت بابل و شهدای سوادپور برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند.

برگزارکنندگان این مسابقات، شناسایی استعداد‌های والیبال و فراهم کردن زمینه حضور جوانان در فعالیت‌های ورزشی را از اهداف این دوره از رقابت‌ها عنوان کردند.