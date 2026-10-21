به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌‌رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی در آیین کلنگ‌زنی طرح دوکلاسه توانبخشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی گفت: تأمین فضا‌های استاندارد و متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، از الزامات تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات تعلیم و تربیت است.

امرالله اکرامی افزود: این طرح با زیربنای ۷۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال احداث می‌شود و با اختصاص فضا به اتاق‌های کاردرمانی و گفتاردرمانی، زمینه ارائه خدمات تخصصی‌تر به دانش‌آموزان را فراهم خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی نیز با قدردانی از مشارکت خیر نیک‌اندیش، خانم بطالب‌لویی، در اجرای این طرح، همراهی خیران را عاملی مؤثر در توسعه امکانات آموزشی و توانبخشی دانست و بر اهمیت فراهم‌سازی بستر مناسب برای شکوفایی استعداد‌ها و ارتقای توانمندی‌های دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تأکید کرد.