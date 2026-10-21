گردهمایی روسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی حوزه‌های ستادی و استانی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ گردهمایی روسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی حوزه‌های ستادی و استانی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.

گردهمایی دو روزه روسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی حوزه‌های ستادی و استانی وزارت آموزش و پرورش با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مدیران حوزه‌های ستادی و مسئولان اطلاع‌رسانی و روابط عمومی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها از صبح امروز آغاز و تا پنجشنبه ۳۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

در این نشست، برنامه‌های حوزه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی، هماهنگی‌های مرتبط با سیاست‌های ارتباطی وزارت آموزش و پرورش و راهکار‌های ارتقای تعامل میان حوزه‌های ستادی و استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.