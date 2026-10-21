سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در برخی مناطق کشور طی امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیطزیست خبرگزاری صداوسیما، براساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری هواشناسی، امروز چهارشنبه ۲۹ مهردر استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال‌غرب و غرب کشور، برخی مناطق شمال فارس، جنوب کرمان، خوزستان و ارتفاعات هرمزگان و همچنین ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط در برخی مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و شدت بارش‌ها در استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی بیشتر است.

فردا پنجشنبه نیز در مناطق یادشده و همچنین استان‌های لرستان، همدان، مرکزی، غرب اصفهان، برخی نقاط غرب یزد، قم، چهارمحال‌وبختیاری و شمال فارس، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در دو روز آینده، در مناطق مرزی شرق کشور وزش باد شدید و در برخی ساعات کاهش دید و کیفیت هوا دور از انتظار نیست.