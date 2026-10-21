پخش زنده
امروز: -
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان از امروز در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس اطلاع رسانی راه آهن هرمزگان پیش فروش بلیت در همهی محورها از امروز چهارشنبه ۲۹ مهر، از ساعت ۸ و سی دقیقه صبح تا ۱۱ از سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت یازده تا ۱۳ و سی دقیقه امروز در مراکز مجاز فروش حضوری صورت میگیرد.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاع رسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.
بیشتربخوانید: پیش فروش بلیت قطارهای فروردین و اردیبهشت