به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران پس از درخشش در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در لاس‌وگاس آمریکا و کسب عنوان قهرمانی، صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان ورزش کشور از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به میهن بازگشت.

در مراسم استقبال از قهرمانان کشتی آزاد ایران، قاسم ایمانی‌نژاد، مدیرکل مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان و سیروس احمدی، مدیرکل امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان فدراسیون کشتی حضور داشتند و از اعضای تیم ملی استقبال کردند.