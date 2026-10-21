بازگشت قهرمانان کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران به میهن
تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال کشورمان پس از قهرمانی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ لاسوگاس آمریکا، صبح امروز به میهن بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در لاسوگاس آمریکا و کسب عنوان قهرمانی، صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان ورزش کشور از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به میهن بازگشت.
در مراسم استقبال از قهرمانان کشتی آزاد ایران، قاسم ایمانینژاد، مدیرکل مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان و سیروس احمدی، مدیرکل امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان فدراسیون کشتی حضور داشتند و از اعضای تیم ملی استقبال کردند.
آزادکاران امید ایران در این رقابتها با کسب ۹ مدال شامل چهار طلا، یک نقره و چهار برنز و مجموع ۱۸۰ امتیاز، بالاتر از تیمهای روسیه و آمریکا قرار گرفتند و عنوان قهرمانی جهان را به دست آوردند.