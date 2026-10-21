به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرمانده انتظامی شهرستان بابل از زمین‌گیر شدن سارق سابقه‌دار و توزیع کننده مواد مخدر در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ قاسم عزیزی در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی این فرماندهی حوالی ساعت ۲۰ و ۳۰ شب دوشنبه ۲۷ مهرماه حین گشت زنی در محور کمربندی جنوبی به راکب موتورسیکلت از متهمان سابقه‌دار در حوزه سرقت و موادمخدر مظنون شدند.

وی تصریح کرد: متهم با مشاهده پلیس ضمن مقاومت در برابر قانون با ماموران انتظامی درگیر شد که عوامل گشت برای کنترل متهم ضمن اخطار ایست با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی و سارق سابقه‌دار را زمین‌گیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: ماموران در بازرسی از کیف همراه متهم، مقادیری موادمخدر و لوازم سرقت کشف کردند.

سرهنگ عزیزی در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.