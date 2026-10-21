معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت بازنگری در وضعیت مراکز و فعالیت‌های آموزشی این نهاد، خواستار خودارزیابی واحدها، صیانت از اعتبار جهاددانشگاهی و حرکت به سمت طرح‌ها و الگو‌های شاخص و نوآورانه در حوزه آموزش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحمید احمدی، قائم‌مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی، در پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی این نهاد که صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه آغاز به کار کرد با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه آموزش، این حوزه را یکی از بخش‌های پرکار و اثرگذار جهاددانشگاهی دانست که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز‌های فعالیتی و مالی این نهاد، منشأ ارائه خدمات ارزشمند و راهگشا به کشور است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی باید متناسب با شرایط و نیاز‌های روز کشور توسعه یابد، اظهار کرد: هر اندازه حوزه آموزش به‌روزتر باشد و بتواند متناسب با چالش‌های کشور، طرح‌ها و برنامه‌های پیشرو ارائه کند، دستاورد‌های مؤثرتری برای این نهاد و جامعه به همراه خواهد داشت.

لزوم بازنگری در وضعیت مراکز آموزشی جهاددانشگاهی

احمدی با اشاره به تعطیلی مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی، این اتفاق را موجب ایجاد خلأ فعالیتی و بلاتکلیفی بخشی از منابع انسانی در واحد‌های سازمانی دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های موجود و سامان‌دهی فعالیت‌های آموزشی تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود ۱۶۲ مرکز آموزشی در سراسر کشور، گفت: در جلسات شورای ساختار، موضوع ارزیابی مجدد مراکز و فعالیت‌های واحد‌های سازمانی مطرح شده است تا وضعیت آنها بر اساس شاخص‌های موردنظر بررسی و مشخص شود. این ارزیابی به حوزه آموزش محدود نیست و سایر حوزه‌های فرهنگی، پژوهشی و تجاری‌سازی را نیز دربرمی‌گیرد.

قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی افزود: هدف این است که مراکز موجود از نظر وضعیت فعالیت، کیفیت خدمات و تناسب با اعتبار و جایگاه جهاددانشگاهی ارزیابی شوند تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، زمینه ادامه فعالیت مطلوب یا اصلاح و به‌روزرسانی شرایط آنها فراهم شود.

صیانت از اعتبار جهاددانشگاهی، ضرورتی مدیریتی

وی با اشاره به انتظارات رئیس جهاددانشگاهی از واحد‌های سازمانی و مباحث مطرح‌شده در جلسات مدیریتی، تصریح کرد: ضروری است فعالیت‌های واحد‌ها با شرایط مطلوب و مورد انتظار این نهاد بیش از پیش تطبیق پیدا کند و تصمیمات مدیریتی با مأموریت‌ها و جایگاه جهاددانشگاهی همخوان باشد.

احمدی با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخی تصمیمات صرفاً درآمدمحور که با مأموریت و شأن این نهاد تناسب ندارند، اظهار کرد: اقداماتی مانند اجاره‌دادن تابلو‌ها یا برون‌سپاری برخی فعالیت‌های آموزشی، در مواردی که توجیه مدیریتی و متناسب با مأموریت‌های جهاددانشگاهی ندارند، نمی‌توانند صرفاً به دلیل ایجاد درآمد توجیه‌پذیر باشند.

وی افزود: همه همکاران در واحد‌های جهاددانشگاهی باید نسبت به این موضوع حساس باشند؛ چراکه حفظ اعتبار ۴۶ ساله این نهاد که حاصل تلاش و زحمات جمع بزرگی از جهادگران و مدیران آن است، مسئولیتی جدی و مشترک به شمار می‌رود.

قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به ارتباط مستقیم حوزه آموزش با مردم و اقشار مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: از آنجا که فعالیت‌های آموزشی در خط مقدم ارتباط جهاددانشگاهی با جامعه قرار دارد، کیفیت مراکز، دوره‌ها، محتوای آموزشی، مدرسان، تجهیزات و فضای فیزیکی مراکز باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

توسعه آموزش‌های نوآورانه و پاسخگو به نیاز جامعه

احمدی با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده از برخی مراکز جهاددانشگاهی، گفت: در برخی مراکز، امکانات، تجهیزات و کیفیت فعالیت‌ها در سطح مطلوبی قرار دارد و این موضوع موجب نشاط، امیدواری و اطمینان خاطر می‌شود؛ اما در مقابل، وجود مراکزی که از شرایط و استاندارد‌های مورد انتظار برخوردار نیستند، نگران‌کننده است و ضرورت رسیدگی جدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به بازدید از ظرفیت‌های آموزشی و فناورانه جهاددانشگاهی کرمانشاه، فعالیت‌هایی همچون مدرسه رباتیک راه‌اندازی‌شده در پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه و همچنین فعالیت‌های مرتبط با بازی‌سازی و انیمیشن را از نمونه‌های مطلوب و نوآورانه در این حوزه برشمرد.

قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه این فعالیت‌ها بر پایه شناخت نیاز، ارزیابی ظرفیت‌ها و توجه به کیفیت شکل گرفته‌اند، اظهار کرد: در چنین برنامه‌هایی، فراگیران ضمن برخورداری از آموزش‌های پیشرفته، می‌توانند به نیرو‌هایی خلاق و کارآفرین تبدیل شوند و تأثیرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشند.

وی ادامه داد: هر اندازه بتوانیم فعالیت‌هایی از این دست را توسعه دهیم که هدف اصلی آنها پاسخ‌گویی به یک نیاز واقعی است، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی، می‌توانیم خدمات شاخصی ارائه کنیم که ارزش و اعتبار بیشتری برای جهاددانشگاهی به همراه داشته باشد.

ضرورت حرکت از فعالیت‌های روتین به سمت الگو‌های شاخص آموزشی

احمدی با اشاره به دیدار رئیس و مدیران ارشد جهاددانشگاهی با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، از نگاه دقیق و مستند وی به فعالیت‌های جهاددانشگاهی استان در حوزه‌های علم، فناوری و فرهنگ یاد کرد و گفت: انتظار می‌رود واحد‌های سازمانی در سراسر کشور نیز به سطحی از فعالیت و اثرگذاری برسند که بتوانند نقش پیشرو جهاددانشگاهی را در حوزه‌های مأموریتی خود به‌خوبی ایفا کنند.

وی از معاونان آموزشی واحد‌های سازمانی خواست با انجام خودارزیابی، بررسی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از تجربیات یکدیگر، مسیر‌های تازه‌ای برای توسعه آموزش طراحی کنند.

قائم‌مقام رئیس جهاددانشگاهی تأکید کرد: اگرچه فعالیت‌های روتین آموزشی باید ادامه یابد، اما اکتفا به این فعالیت‌ها برای جهاددانشگاهی قابل دفاع نیست. ضروری است طرح‌ها، ایده‌ها و الگو‌های شاخصی در حوزه آموزش شکل بگیرد که بتوان آنها را به‌عنوان الگو‌هایی مؤثر و قابل ارائه در سطح کشور مطرح کرد.

فرصت هم‌افزایی برای جهش در فعالیت‌های جهاددانشگاهی

احمدی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تعامل و همکاری با دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و مدیران ارشد استان‌ها، بهره‌گیری از این فرصت‌ها را زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های جهاددانشگاهی دانست.

وی خاطرنشان کرد: اگر اراده لازم برای تحول در داخل جهاددانشگاهی وجود داشته باشد و بتوانیم از برخی موانع و محدودیت‌هایی که در ساختار‌ها و رویه‌های داخلی ایجاد کرده‌ایم عبور کنیم، این دوره می‌تواند به دوره‌ای جهشی برای مجموعه جهاددانشگاهی تبدیل شود.

قائم‌مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی در پایان با تأکید بر جایگاه حوزه آموزش در پیشبرد فعالیت‌های علمی و فناورانه این نهاد، ابراز امیدواری کرد که با همراهی معاونان آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای کیفیت، افزایش اثربخشی و ارائه الگو‌های نوآورانه آموزشی بیش از گذشته فراهم شود.