کالسکه‌ی فرزند یک خانواده در فریدونکنار، این روز‌ها به موکبی سیار برای رفع تشنگی و ترویج کتاب تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در هیاهوی شب‌های حماسه و ایستادگی، آنجا که گام‌های استوار مردم کوچه و بازار، زمین را به لرزه در می‌آورد و فریاد «الله اکبر» در آسمان می‌پیچید، روایت‌های بزرگ گاه در بطن کوچک‌ترین بهانه‌ها جوانه می‌زنند. این روایت، قصه خانواده‌ای است از دیار فریدونکنار؛ خانه‌ای که چراغ گرمای آن با عشق به مردم و استمرار در خدمت روشن است.

شیرین هزارجریبی و همسرش ابوالقاسم سیفی، هر دو معلم‌اند؛ آموزگارانی که کلاس درس شان از چهار دیواری مدرسه فراتر رفته و به وسعت خیابان‌های شهر گسترده شده است. این زوج با سه فرزند، زندگی شان را وقف روایتی از جنس ایثار و آگاهی کرده‌اند. قصه از جایی آغاز می‌شود که کالسکه فرزند کوچک خانواده، با بزرگ شدن کودک، کارکردی تازه پیدا می‌کند.

کالسکه‌ای که روزی حصار آرامش یک کودک بود، حالا به موکبی سیار و پر از بطری‌های خنک آب تبدیل شده است تا عطش راهپیمایان و کودکان را در گرمای شب‌های حضور فرو بنشاند.

اما حرکت این خانواده به توزیع آب ختم نمی‌شود. جادوی این موکب سیار در جزئیات آن پنهان است؛ وقتی خانواده از خانه بیرون می‌زنند، همسایگان با طنین شعار‌های ضد استکباری به جمع آن‌ها می‌پیوندند.

جالب‌تر اینکه کودک دو ساله همسایه در پیشاپیش جمعیت شعار می‌دهد و سایه به سایه، گام‌های کوچک او بهانه‌ای می‌شود برای تکرار بانگ بیداری از سوی اهالی محله.

وقتی موکب سیار به قلب جمعیت می‌رسد، تقسیم کار شکل می‌گیرد؛ کودکان با کارت‌های «سقایاران» سهم خود را از این خدمت ادا می‌کنند، پدر با بازی و شور، کودکان را دور هم جمع می‌کند و مادر، در گوشه ه‌ای آرام از دلِ اجتماع، کتاب می‌گشاید.

این بانوی نویسنده حالا چند ماهی است که ورق زدن کتاب‌ها و خواندن رمان‌های کودک و نوجوان را چاشنی این موکب کرده است؛ حرکتی برای اینکه نسل نو، به جای برخورد صرفاً احساسی، بیاموزد که بخواند، بیندیشد و تحلیل کند.

از روز‌های سخت آغازین که تهیه بطری‌های آب هزینه‌های سرسام آوری داشت تا دست گیری‌های به هنگام مردمی، همچون هدیه بی سر و صدای لیوان‌ها از سوی همسر شهید بصیر، همه و همه برای این خانواده نشانه‌ای بوده از الطاف الهی؛ نشانه‌ای که ثابت می‌کند کارِ خالصانه، راه خود را از میان سنگلاخ‌ها پیدا می‌کند.

کالسکه کوچک فریدونکناری‌ها امروز تنها آب رسان لب‌های تشنه نیست؛ این چرخ‌های کوچک، حالا راوی کتاب، اندیشه و مقاومت‌اند؛ حرکتی برخاسته از دغدغه‌ای ساده که به سنتی ماندگار در کوچه‌های همدلی تبدیل شده است.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد