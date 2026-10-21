همزمان با هفته تربیت بدنی و روز جنبش پارالمپیک برگزار شد؛
زنگ ورزش و مهربانی در مدرسه استثنایی مسعودیان قم
همزمان با هفته تربیت بدنی و روز جنبش پارالمپیک، اعضای کادر فنی بانوان هیئت بدمینتون استان قم با حضور در مدرسه استثنایی مسعودیان، روزی سرشار از نشاط، همدلی و تجربه ورزشی را برای دانشآموزان این مدرسه رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
در برنامه ای که به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز جنبش پارالمپیک در مدرسه استثنایی مسعودیان قم و با حضور اعضای هیئت برمینتون استان برگزار شد، دانشآموزان ضمن آشنایی با رشته بدمینتون، حرکات پایه و نحوه استفاده از راکت را فراگرفتند و در پایان، راکتهای بدمینتون و مدالهایی به آنان اهدا شد تا خاطرهای شیرین از این تجربه ورزشی در ذهنشان باقی بماند.
این برنامه در راستای توسعه ورزش فراگیر و فراهمکردن فرصت برابر برای فعالیت ورزشی دانشآموزان دارای معلولیت برگزار شد. توجه به استعدادهای این دانشآموزان میتواند زمینهساز گسترش پارابدمینتون، شناسایی استعدادهای برتر و تشکیل تیمهای ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت در استان قم باشد.