هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و روز جنبش پارالمپیک برگزار شد؛

زنگ ورزش و مهربانی در مدرسه استثنایی مسعودیان قم

هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و روز جنبش پارالمپیک، اعضای کادر فنی بانوان هیئت بدمینتون استان قم با حضور در مدرسه استثنایی مسعودیان، روزی سرشار از نشاط، همدلی و تجربه ورزشی را برای دانش‌آموزان این مدرسه رقم زدند.