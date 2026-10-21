به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرشاد بابایی با اشاره به جایگاه راهبردی سیب‌زمینی در بخش کشاورزی و سبد غذایی خانوار‌ها اظهار کرد: سیب‌زمینی یکی از محصولات استراتژیک و از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار است که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه، نقش مهمی در رونق فعالیت‌های کشاورزی، ایجاد ارزش اقتصادی و پشتیبانی از اشتغال در مناطق تولیدکننده دارد.

وی با تشریح وضعیت کشت این محصول در استان افزود: امسال حدود پنج هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۸۰ هزار تن محصول برداشت شود.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت تولید مازاد بر نیاز مصرفی استان بیان کرد: از مجموع تولید پیش‌بینی‌شده، حدود ۷۰ هزار تن در داخل استان مصرف می‌شود و نزدیک به ۲۱۰ هزار تن نیز به سایر استان‌های کشور و بازار‌های خارج از کشور عرضه می‌شود.

بابایی با بیان اینکه تولید این حجم از محصول از نظر اقتصادی اهمیت قابل توجهی برای بخش کشاورزی لرستان دارد، ادامه داد: ارزش اقتصادی تولید سیب‌زمینی استان حدود ۱۶ همت برآورد می‌شود که این ظرفیت می‌تواند در رونق فعالیت‌های کشاورزی، تقویت درآمد تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.