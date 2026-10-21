به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان سمیرم با اشاره به طرح مشکلات باغداران این شهرستان گفت: یکی از مطالبات اصلی باغداران، ساماندهی بازار فروش و جلوگیری از افت قیمت ناشی از ورود دلالان و واسطه‌ها بود که در این راستا تصمیمات حمایتی ویژه‌ای گرفته و اجرا شد.

محمود مسلم‌زاده افزود: بر همین اساس ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی سیب‌های درجه سه (صنعتی) باغداران سمیرم اختصاص یافت که این سیب‌ها خریداری و به واحد‌های صنایع تبدیلی تحویل می‌شود تا به‌عنوان ماده اولیه برای تولید پوره سیب به کار روند؛ اقدامی که علاوه بر متضرر نشدن کشاورزان، مانع از نگهداری نامناسب محصول و هدررفت سرمایه باغداران خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای طرح فرآوری سیب‌های صنعتی ادامه داد: با هماهنگی، سیب‌های درجه سه خریداری‌شده به کارخانه منتقل و به پوره سیب باکیفیت تبدیل می‌شوند و این روند با هدف اقتصادی‌تر کردن تولید، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دنبال می‌شود که الگویی ارزشمند از تبدیل محصولات کم‌فروش به فرصتی برای رونق تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان اصفهان به شمار می‌رود.

مسلم زاده همچنین بر لزوم تسهیل در زنجیره عرضه محصولات باکیفیت و درجه یک سمیرم تأکید کرد و گفت: علاوه بر ساماندهی خرید صنعتی، برای ایجاد دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان و حذف واسطه‌ها، با هماهنگی مدیریت بازار‌های شهرداری اصفهان، پنج شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عرضه مستقیم سیب سمیرم اختصاص یافته است؛ موضوعی که زنجیره کامل، از خرید تضمینی تا رسیدن محصول مرغوب به دست مصرف‌کننده را تکمیل می‌کند.

وی با اشاره به پتانسیل‌های تولیدی و بازرگانی منطقه افزود: موضوع توسعه بازار‌های صادراتی و ایجاد کانال‌های پایدار برای فروش مستقیم محصولات کشاورزان به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد تا ارزش افزوده واقعی دسترنج باغداران به خود تولیدکنندگان بازگردد و کشاورزان سمیرم آسوده‌تر در مسیر افزایش تولید گام بردارند.

برجسته‌ترین بخش اقتصادی فعال سمیرم صنعت کشاورزی و باغداری است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی این شهر دارد و علاوه بر گردو، گندم، بادام، حبوبات، جو و چغندر، مهمترین محصول کشاورزی و باغی این شهر، سیب درختی است.

این شهرستان با اشتغال ۹۰ درصدی مردم در بخش کشاورزی، دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و جنگل طبیعی است و سالانه بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن انواع سیب در این منطقه تولید و بخش زیادی از آن به کشور‌های اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان و در جوار رشته کوه‌های دنا قرار دارد.