به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فروش غیرحضوری بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی ۱ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ از صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه آغاز شد و تا ساعت ۱۱ صبح ادامه‌دارد و پس‌از آن تا ساعت ۱۳ به‌صورت حضوری در آژانس‌ها انجام خواهد شد.

زمانبندی پیش فروش بلیت قطار به شرح زیر:

پیش فروش اینترنتی بلیت قطار:

چهارشنبه ۲۹ مهر ماه از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۰۰ از طریق وبسایت و مراجعه به صفحه خرید بلیت قطار و سکو‌های مجاز فروش بلیت.

پیش فروش حضوری بلیت قطار:

چهارشنبه ۲۹ مهر ماه از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۳۰ از طریق دفاتر و آژانس‌های مجاز فروش بلیت.

مسافران مازندرانی می‌توانند در این مدت نسبت به خرید بلیت قطار در مسیر‌های ساری-تهران؛ ساری-مشهد و گرگان-ساری-تهران و دیگر مسیر‌های ریلی کشور اقدام کنند.