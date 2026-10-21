به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از تخصیص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۸۸ نفر از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

مرتضی صفری همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹ دوره آموزشی صنایع‌دستی با حضور ۴۶۶ نفر در راستای ارتقای مهارت و توانمندسازی فعالان این حوزه برگزار شده است.مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به نقش صدور مجوز‌های صنایع‌دستی در توسعه اشتغال استان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، با صدور مجوز‌های فعالیت در حوزه صنایع‌دستی برای ۵۳۰ نفر زمینه ایجاد اشتغال فراهم شده است.صفری در ادامه با اشاره به وضعیت صدور مجوز‌های صنایع‌دستی در شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: شهرستان ارومیه با دریافت ۱۳۰ مجوز و شهرستان تکاب با ۸۶ مجوز، بیشترین تعداد مجوز‌های صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بر توسعه آموزش‌های تخصصی، تسهیل صدور مجوز‌ها و حمایت تسهیلاتی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی برای تقویت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان تأکید کرد.