به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی بافت از کشف بیش از ۱۲هزار لیتر گازوئیل قاچاق از زیر بار شن یک دستگاه کامیون عبوری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدصادق شهمرادزاده گفت: ۱۲هزارو ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از زیر بار شن یک دستگاه کامیون عبوری در این شهرستان کشف شد.

وی با اشاره به بارگیری این محموله سوخت از حوزه استان فارس جهت انتقال به جنوب کشور افزود: ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی هدفمند در محور‌های مواصلاتی این کامیون را متوقف و در بازرسی از آن ۱۲ هزارو ۴۰۰ لیتر گازوئیل که درون ده‌ها بشکه زیر بار شن جاسازی شده بود کشف و راننده را به مراجع قضایی معرفی کردند.