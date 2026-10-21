به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت آب، برق و تاسیسات جزیره قشم گفت: عملیات اجرایی مجتمع آب‌شیرین‌کن طولا قشم با هدف تأمین آب شهر درگهان و روستا‌های هلر و گیاهدان آغاز شد.

شهرام داوری افزود: این مجتمع با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار مترمکعب آب و با استفاده از فناوری اسمز معکوس (RO) اجرا می‌شود.

وی گفت: با ساخت این آبشیرین کن سالانه آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق و بیش از ۲ میلیون گردشگر تامین می‌شود.

داوری افزود: طراحی، اجرا و بهره‌برداری از این طرح با اتکا به توانمندی‌های بومی و خدمات دانش‌بنیان صورت می‌گیرد و بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز، از ویژگی‌های این طرح است.

مدیر عامل شرکت آب، برق و تاسیسات جزیره قشم گفت: برای طراحی، نصب و بهره‌برداری مرحله نخست این مجتمع ۱۰ ماه پیش‌بینی‌شده است.

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وی افزود: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین آب جزیره قشم و پاسخ‌گویی به نیاز‌های ساکنان و گردشگران مناطق هدف اجرا می‌شود.

داوری گفت: اعتبار پروژه از منابع داخلی سازمان منطقه آزاد قشم تأمین می‌شود و شرکت آب، برق و تأسیسات قشم مسئولیت اجرای آن و بهره‌برداری را بر عهده دارد.