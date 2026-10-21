وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری دو روزه و با استقبال محمدعلی طالبی استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات و مسئولان استانی وارد کرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، به منظورِ سفری دو روزه با استقبال محمدعلی طالبی استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات و مسئولان استانی وارد کرمان شد.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین برنامه سفر با حضور در گلزار شهدای این شهر، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار پرافتخار مقاومت، حضور یافت و یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت.

وزیر علوم در این سفر در نشست‌های جداگانه با دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و رؤسای دانشگاه‌های استان دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

بازدید از طرح‌های عمرانی و افتتاح طرح های دانشگاهی و بازدید از پارک علم و فناوری و سفر به رفسنجان برای بازدید از دانشگاه ولی‌عصر (عج) از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وزیر علوم به استان کرمان است.