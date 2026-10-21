به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش دودانگه ساری گفت: از مجموع ۵۵ هکتار سطح قرار داد مختص کشت دانه‌های روغنی دودانگه ساری تا کنون بالغ بر ۱۵ هکتار زیر کشت رفت.

جعفر احمدی افزود: به منظور حمایت از کشاورزان، مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش تمهیدات لازم در خصوص توزیع نهاده‌های کشاورزی اعم از کود اوره و بذور اصلاح شده زراعت دانه‌های روغنی، جو و گندم را فراهم کرده و کشاورزان از این حیث مشکلی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: به منظور بهبود زراعت غلات در کشت پاییزه دودانگه، کشاورزان قبل از آغاز بارش‌ها نسبت به شخم، شیار و بذر پاشی در اراضی کشاورزی تعجیل داشته باشند.

احمدی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به افزایش ۲۰۰ هکتاری کشت گندم در سال زراعت گذشته، انتظار است، در سال زراعی جاری هم در سطح و هم در تولید افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم.

وی همچنین در واکنش به مطالبه گندم کاران در علت تاخیر پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم سال قبل گفت: کمتر از ۱۰ درصد گندم کاران بخش از دولت طلبکارند، که به سبب برداشت و تحویل دیرتر این محصول از استان به ویژه دودانگه و موضوع تاثیرات جنگ اخیر و اختلالات سیستمی ناخیر وجود آمد که با رفع مشکل، پرداختی‌ها هم در ردیف قرار گرفت و به ترتیب استانها، این وجوه به حساب طلبکاران در حال پرداخت است.