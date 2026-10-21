به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ‌سرهنگ تقی توئی گفت: در جریان تحقیقات، هویت یکی از سارقان سابقه‌دار شناسایی و مأموران با حضور در محل سکونت وی این متهم را هنگام تلاش برای فرار با یک کیسه مشکی حاوی حدود پنج کیلوگرم سیم و کابل دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت سیم و کابل با همدستی برادرش اعتراف کرد و در ادامه، فرد مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد، افزود: با راهنمایی متهمان صحنه‌های سرقت بازسازی و مالباختگان شناسایی شدند و هر سه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.