مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از آغاز عملیات طرح آسفالت بزرگراه هزار و ۴۰۰ متری آستارا–آستارا با هدف تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی تا مرز ایران- جمهوری آذربایجان، در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: بزرگراه هزار و ۴۰۰ متری آستارا–آستارا از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان آستارا به شمار می‌رود که با پیگیری‌های انجام‌شده، پس از زیرسازی و دیگر عملیات اجرایی، با شروع آسفالت، به مراحل پایانی نزدیک شده است.

وی با بیان اینکه این بزرگراه ترانزیتی به مرز جمهوری آذربایجان می‌رسد، افزود: اجرای این طرح با هدف کاهش گره‌های ترافیکی، روان‌سازی تردد وسایل نقلیه، تسهیل عبور کامیون‌های ترانزیتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور در حال تکمیل است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: همچنین تکمیل این طرح نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی و کیفیت تردد، تسهیل جابه‌جایی کالا و افزایش کارآمدی شبکه حمل و نقل در شهرستان مرزی آستارا خواهد داشت.

فریبرز مرادی تاکید کرد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، به‌ویژه در محور‌های مهم ترانزیتی گیلان، از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است و تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های زیرساختی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای و فعالان حوزه حمل و نقل فراهم شود.