به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم گفت: شناور‌ها روز‌های شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۷ صبح از بندر شهید ذاکری قشم به مقصد هرمز حرکت می‌کنند و ساعت ۸ صبح از هرمز به قشم باز می‌گردند.

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غلامرضا کریم آقایی افزود: در نوبت بعدازظهر نیز حرکت شناور‌ها از قشم ساعت ۱۴ و بازگشت از هرمز ساعت ۱۵ صورت می‌گیرد.