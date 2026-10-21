پخش زنده
امروز: -
مسیر دریایی قشم–هرمز چهار روز در هفته به صورت رفت و برگشت برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم گفت: شناورها روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۷ صبح از بندر شهید ذاکری قشم به مقصد هرمز حرکت میکنند و ساعت ۸ صبح از هرمز به قشم باز میگردند.
بیشتر بخوانید: برآورد ۵ میلیارد تومانی خسارت توفان به تاسیسات برق هرمزگان
غلامرضا کریم آقایی افزود: در نوبت بعدازظهر نیز حرکت شناورها از قشم ساعت ۱۴ و بازگشت از هرمز ساعت ۱۵ صورت میگیرد.