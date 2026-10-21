مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از محکومیت ۱۸ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریالی متخلف به علت ثبت نکردن کالا در سامانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف ثبت نکردن تعدادی کالای مرتبط با تاسیسات گرمایشی و سرمایشی در سامانه جامع انبار‌ها به ارزش ۷۵ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

محدثی نژاد افزود: شعبه پس از رسیدگی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۹۸۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش ریالی کالای کشف شده محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: با گزارش بازرسان اداره صنعت و معدن و تجارت، پرونده تخلف این انبار را پیرامون تخلف ثبت نکردن موجودی کالای مذکور در سامانه جامع انبار‌ها را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.