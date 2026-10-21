

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهردار یزد گفت: این بوستان در وسعت ۱۳ هکتار احداث شده است و دارای پیست اسکیت و دوچرخه سواری حرفه‌ای منحصر‌به‌فرد در کشور به طول ۴۰۰ متر و دارای پانسیون دوچرخه جهت نگهداری دوچرخه می‌باشد

محی الدینی گفت: این بوستان دارای دریاچه مصنوعی با ابگیری ۷ هزار متر مکعب و دارای پل خودرویی جهت اتصال به جزیره یک هکتاری می‌باشد

وی عنوان کرد:این مجموعه دارای امنیت بالا با نصب و تجهیز ۵۰ دوربین نظارتی می‌باشد

وی یاد اور شد: مدت اجرای دیوار کشی یکسال و مدت اجرای بازپیرایی بوستان و سردر ورودی بوستان به مدت ۱۴ ماه می‌باشد.

استاندار یزد در مراسم افتتاح گفت: این بوستان فضایی بسیار مناسب برای گردهمایی بانوان فراهم خواهد کرد.

بابایی افزود: امیدواریم این اقدامات مثبت و سازنده در جهت رفاه حال مردم افزایش باید و ان شا الله در ادامه گام‌های بهتر و بیشتری برداشته شود