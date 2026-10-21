عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

بریتانیا برای کمک به حفاظت از عربستان در برابر حملات حوثی‌ها، جنگنده اعزام می‌کند

پرابووو، رئیس جمهور اندونزی، دومین سال ریاست جمهوری خود را با دستاورد‌های اقتصادی آغاز می‌کند، اما چالش‌هایی در پیش است

اندونزی دریافت کمک‌های خارجی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی را به تعویق انداخت و اعلام کرد که می‌تواند به‌تنهایی از پسِ آن برآید

مه‌دود در اندونزی موجب اختلال در بیش از ۲۶۰۰ پرواز شد و لغو ۱۴ پرواز در مسیر‌های سنگاپور را به دنبال داشت

عربستان از رهگیری موشک حوثی‌ها خبر داد؛ صدای انفجار در پایتخت شنیده شد

نیو استریت تایمز

مالزی می‌گوید میانمار باید به ریشه‌های بحران روهینگیا رسیدگی کند

ایران می‌گوید عربستان سعودی و حوثی‌ها به پیشنهاد میانجی‌گری پاسخی نداده‌اند

به گفته مقامات، ایران مذاکراتِ دچار بن‌بست را طولانی می‌کند تا بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذار

تمپو اندونزی

اتحادیه اروپا ۴ میلیارد روپیه کمک به مناطق دچار خشکسالی در اندونزی اختصاص داد

فری مالزیا تودی

انتقاد وزیر اسبق اندونزی از سید صدیق به دلیل اظهارات "رانده شده از آسه آن" در مورد مه دود

انور به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط با اسرائیل، نسبت به استفاده از «ویز» (Waze) هشدار می‌دهد

استار مالزی

مالزی و ژاپن قرارداد ۴۰ میلیون رینگیتی برای مقابله با پهپاد‌ها امضا کردند

با شعله‌ور شدن آتش‌سوزی‌ها در اندونزی، جاکارتا و استان‌ها یکدیگر را مقصر می‌دانند

استار مالزی

ابرطوفان «روزال» وارد قلمرو فیلیپین شد؛ در پنج منطقه هشدار باد صادر گردید

ویتنام نیرو‌های خود را پس از بارندگی شدید که باعث سیل شدید و خطر رانش زمین شد بسیج می‌کند

ویتنام پلاس

ویتنام و مالزی نخستین گفت‌وگوی سیاست دفاعی را برگزار کردند

استریت تایمز

با وخیم‌تر شدن کیفیت هوا، ویتنام به کار از راه دور و کلاس‌های آنلاین روی می‌آورد