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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا.
-چین برای توسعه کاربرد فناوریهای نوین، نخستین فهرست ۱۳۶ طرح مهم ملی را منتشر کرد..
-گروه ملی داده چین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و پشتیبانی از هوش مصنوعی تأسیس شد..
-دولت چین برنامه تازهای برای تقویت تقاضای داخلی و افزایش مصرف در دست تدوین دارد..
-چین از رشد توان پردازشی هوش مصنوعی خبر داد؛ ظرفیت محاسبات هوشمند این کشور در ۹ ماه نخست سال افزایش چشمگیری داشته است..
-پکن تحریم شرکتهای چینی از سوی آمریکا به بهانه سرقت اسرار تجاری را محکوم کرد و درباره اقدامات متقابل هشدار داد..
- ارتش چین اعلام کرد ناو آمریکایی را پس از ورود به آبهای مورد مناقشه در دریای چین جنوبی زیر نظر گرفته است.. ایران از وقوع انفجار و آتشسوزی در یک نفتکش در تنگه هرمز خبر داد.
روزنامه چاینا دیلی.
-چین با ممنوعیت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی چینی در دستگاههای دولتی آمریکا مخالفت کرد..
-چین تأکید کرد مسائل فناوری و تجارت نباید سیاسی شوند..
-گروه ملی داده چین با هدف تقویت اقتصاد دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی فعالیت خود را آغاز کرد..
-چین و اتحادیه اروپا بر ضرورت گفتوگو برای حل اختلافات تجاری تأکید کردند.
- چین از ضرورت همکاری جهانی برای تقویت جایگاه طب سنتی سخن گفت.. نخستوزیر چین بر تقویت روابط با کره شمالی همزمان با افتتاح یک پل مرزی جدید تأکید کرد..
چین خواستار تقویت زنجیره تأمین صنایع الکترونیک شد.
گلوبال تایمز.
-چین ممنوعیت استفاده از هوش مصنوعی چینی در دستگاههای دولتی آمریکا را محکوم کرد و از اقدامات متقابل خبر داد..
- نیروهای ارتش چین ناو آمریکایی را در نزدیکی جزیره مورد مناقشه در دریای چین جنوبی رصد کردند..
-پکن اعلام کرد اقدامات نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی به حاکمیت چین لطمه میزند و ثبات منطقه را تهدید میکند..
-تنشهای دریایی چین و فیلیپین بار دیگر به یکی از محورهای اختلاف قدرتهای منطقهای تبدیل شد..
-محدودیتهای آمریکا علیه شرکتهای فناوری چین، اختلافات دو کشور بر سر رقابت هوش مصنوعی را تشدید کرد..
-رشد اقتصادی چین در سهماهه سوم سال بهبود یافت، اما ضعف مصرف داخلی همچنان چالش مهم اقتصاد این کشور است..
- سیاستهای آمریکا در قبال تایوان و حضور نظامی این کشور در آبهای پیرامونی چین همچنان از عوامل تنش منطقهای است.
شبکه خبری سیجیتیان
-چین ممنوعیت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی چینی در نهادهای دولتی آمریکا را محکوم کرد..
- پکن بر ضرورت حفظ ثبات در روابط چین و آمریکا و مدیریت اختلافات دو کشور تأکید کرد..
-افتتاح پل مرزی جدید میان چین و کره شمالی بهعنوان نشانهای از تقویت همکاریهای دوجانبه مورد توجه قرار گرفت..
-چین از گسترش همکاریهای بینالمللی در زمینه زنجیرههای صنعتی و تأمین کالا حمایت کرد..
-اختلافات چین و آمریکا بر سر تایوان و امنیت دریایی شرق آسیا همچنان در کانون تحولات منطقه قرار دارد..
-چین بر نقش هوش مصنوعی در توسعه اقتصادی و ارتقای توان فناورانه خود تأکید کرد..
-تحولات خاورمیانه و مخاطرات امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از موضوعات مهم مورد توجه رسانههای منطقهای و بینالمللی است.
روزنامه مردم
-شی جینپینگ به مناسبت هفتادمین سال تأسیس یک نهاد آموزش سیاسی و اجتماعی، پیام تبریک صادر کرد..
-لی چیانگ، نخستوزیر چین، در نشست نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرد..
-گروه ملی داده چین در شهر شیونگآن تأسیس شد.. چین بر ضرورت شناخت ویژگیهای اصلی اقتصاد خود و تقویت توسعه باکیفیت تأکید کرد..
- پکن گسترش همکاریهای اقتصادی و مالی با جهان را در دستور کار قرار داد..
-چین خواستار اجرای مؤثرتر سیاستهای حفاظت از تنوع زیستی شد..
-چین بر اهمیت تجربههای تاریخی راهپیمایی طولانی در مسیر توسعه و نوسازی کشور تأکید کرد.
خبرگزاری خدمات خبری چین
-چین ممنوعیت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی چینی در نهادهای دولتی آمریکا را اقدامی محدودکننده توصیف کرد.
- تأسیس گروه ملی داده چین، گامی تازه برای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهرهبرداری از منابع دادهای کشور ارزیابی شد.
- دولت چین بر ضرورت تقویت تقاضای داخلی و افزایش اثربخشی سیاستهای اقتصادی تأکید کرد..
- رشد صادرات همچنان از عوامل اصلی پشتیبان اقتصاد چین در سهماهه سوم سال بود..
-اختلافات چین و آمریکا بر سر فناوری و محدودیتهای تجاری بار دیگر افزایش یافت..
- تحولات دریای چین جنوبی و واکنش ارتش چین به حضور ناو آمریکایی توجه رسانههای این کشور را جلب کرد..
-تحولات تنگه هرمز و گزارشهای مربوط به نفتکشها از موضوعات مهم مرتبط با امنیت انرژی و تجارت جهانی بود.
خبرگزاری اقتصادی چین
- مقامهای اقتصادی چین از تداوم رشد اقتصاد این کشور، همراه با باقی ماندن ضعف در تقاضای داخلی، خبر دادند..
- دولت چین فهرست نخستین ۱۳۶ طرح مهم برای توسعه کاربرد فناوریهای جدید را منتشر کرد..
-گروه ملی داده چین با هدف توسعه منابع دادهای، هوش مصنوعی و صنایع دیجیتال آغاز به کار کرد..
-بانک مرکزی چین نرخهای مرجع وام را برای هفدهمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت..
- چین در پی تقویت تقاضای داخلی و افزایش مصرف، تدوین برنامهای تازه برای گسترش بازار داخلی را دنبال میکند..
-ظرفیت محاسبات هوشمند چین در حمایت از رشد صنعت هوش مصنوعی افزایش یافت..
-محدودیتهای آمریکا علیه شرکتهای فناوری چین، بار دیگر نگرانیها درباره آینده تجارت فناوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد.