به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات کشوری ۴۸ تیرانداز از برترین‌های کشور به رقابت پرداختند تا مهارت‌های خود را در رشته اسپورتینگ ترپ به نمایش بگذارند.

در پایان این رقابت‌های حساس، علی شیرازی از شهرستان ورامین موفق به کسب مقام اول شد. همچنین علی عباسی از تهران و حسین دوستی از مازندران به ترتیب مقام‌های دوم و سوم این مسابقات را از آن خود کردند.