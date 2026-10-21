کارشناس هواشناسی مازندران از افزایش ناپایداری‌های جوی از جمعه و وقوع بارش‌های قابل‌ملاحظه در دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نوروزیان کارشناس هواشناسی از افزایش ناپایداری‌های جوی در مازندران از روز جمعه و وقوع بارش‌های قابل‌ملاحظه در دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد.

وی گفت: آسمان استان از امروز چهارشنبه ۲۹ مهر تا اوایل هفته آینده نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و به‌ویژه در نیمه غربی مازندران، گاهی رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

نوروزیان افزود: روزهای جمعه و شنبه بر میزان ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود و بارش‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه قابل‌ملاحظه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریای مازندران نیز گفت: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.