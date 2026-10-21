معاون صادرات گمرکات استان بوشهر؛ صادرات میگوی پرورشی بوشهر به روسیه در نیمه نخست امسال از نظر وزنی ۱۵۲ درصد و از نظر ارزشی ۳۸۲ درصد افزایش یافت و با ارزشی حدود ۲۲ میلیون دلار، در صدر صادرات غیرنفتی استان قرار گرفت.

رکوردشکنی صادرات غیرنفتی بوشهر؛ رشد ۱۵۲ درصدی وزنی و ۳۸۲ درصدی ارزشی میگو به مقصد روسیه

رکوردشکنی صادرات غیرنفتی بوشهر؛ رشد ۱۵۲ درصدی وزنی و ۳۸۲ درصدی ارزشی میگو به مقصد روسیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری اخبار گمرکی_اقتصادی؛ علی اسماعیل‌پور گفت: طی شش‌ماهه نخست امسال، ۶ هزار و ۴۷۴ تن میگوی پرورشی از این استان به روسیه صادر شده است.

وی با اشاره به نقش صادرات در تداوم فعالیت‌های تولیدی، گوجه‌فرنگی خارج از فصل و خرما را از دیگر محصولات مهم صادراتی استان برشمرد و افزود: تولید سالانه گوجه‌فرنگی در بوشهر حدود ۷۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که این استان از نظر تولید این محصول در رتبه نخست کشور قرار دارد.

اسماعیل‌پور با اشاره به اقدامات گمرکات استان برای تسهیل صادرات و جلوگیری از معطلی محموله‌ها، از اجرای ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای نخستین بار در استان خبر داد و اظهار کرد: ارزیابی محموله سیمان در محل تولید یکی از کارخانه‌های شهرستان دشتی انجام شد تا کالا بدون نیاز به مراجعه وسیله حمل به گمرک، از کارخانه به سمت مرز صادراتی ارسال و هزینه‌های صادرکننده کاهش یابد.

وی همچنین دریافت هزار دلار هزینه برای هر کانتینر، بازگشت محموله‌های میوه و محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی را از موانع صادرات عنوان کرد و بر ضرورت هماهنگی مسئولان استانی، رایزنان بازرگانی و وزارت امور خارجه و اتخاذ راهکار‌هایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.

معاون صادرات و ترانزیت حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر افزود: محدودیت سقف کارت‌های بازرگانی در برخی موارد، با وجود آماده بودن کالا، مانع ثبت اظهارنامه یا انجام تشریفات گمرکی می‌شود و روند صادرات را به تأخیر می‌اندازد.