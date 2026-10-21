سازمان ملل با انتشار یک گزارش تاکید کرد که خطر‌های زیادی ۹۵۰ هزار آواره فلسطینی در نوار غزه را در آستانه فصل سرما و بارندگی تهدید می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ملل با انتشار یک گزارش تاکید کرد که خطرهای زیادی ۹۵۰ هزار آواره فلسطینی در نوار غزه را در آستانه فصل سرما و بارندگی تهدید می‌کند. بیش از ۴۰۰ هزار آواره فلسطینی در مکان‌هایی زندگی می‌کنند که پرخطر دسته‌بندی می‌شوند.

کمک‌های ارائه شده به این افراد به هیچ عنوان کافی نبوده و این کمک‌ها فقط به دست ۱۸ درصد از خانواده‌های نیازمند رسیده است.