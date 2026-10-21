با توجه به بارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خوزستان در درگاه تولیدات و توانمندی‌های اداره‌کل صمت، از سرمایه‌گذاران دعوت شده است با ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به بارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در درگاه تولیدات و توانمندی‌های اداره‌کل، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد با ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان آشنا شوند.

مهرام روانبخش افزود: این اقدام با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به فرصت‌های موجود در استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: خوزستان به دلیل برخورداری از صنایع مادر، منابع انرژی، ظرفیت‌های معدنی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و موقعیت راهبردی در مبادلات تجاری، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های تولیدی برخوردار است.

روانبخش افزود: معرفی هدفمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات طرح‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های استان و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تاکید بر اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح کرد: شناسایی ظرفیت‌های جدید، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی از محور‌های مهم توسعه صنعتی و اقتصادی استان به شمار می‌رود.

روانبخش ادامه داد: با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بستر‌های اطلاع‌رسانی، زمینه ارتباط موثرتر میان سرمایه‌گذاران و ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم می‌شود و می‌توان از این مسیر برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در خوزستان بهره گرفت.

وی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد برای آشنایی با فرصت‌های معرفی‌شده به سایت تولیدات و توانمندی‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان به نشانی مراجعه کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان پیش از این اعلام کرده بود که افزایش سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۵.۲ درصد کنونی به ۲۱ درصد هدف‌گذاری شده است.