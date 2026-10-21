به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نام نویسی از کاندیدا‌های ریاست فدراسیون بسکتبال طی روز‌های ۲ تا ۱۳ آبان انجام خواهد شد.

متقاضیان احراز پست ریاست فدراسیون باید برای ثبت‌نام و دریافت فرم‌های مربوطه به درگاه الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان به نشانی msy.gov.ir مراجعه کنند.

داوطلبان همچنین موظف‌اند پس از ثبت‌نام الکترونیکی، اصل مدارک مورد نیاز را در مهلت تعیین‌شده به دبیر مجمع فدراسیون بسکتبال تحویل دهند.

طی چهار سال گذشته ریاست فدراسیون بسکتبال بر عهده جواد داوری بود.