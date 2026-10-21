به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقات والیبال لیک برتر قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود تا زمینه ساز بازگشت هیجان به سالن‌های این مسابقات بعد از ۲۴۰ روز شرایط جنگی باشد.

چهلمین دوره این رقابت‌ها از امروز با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز می‌شود.

بر این اساس، ۱۶ تیم در دو گروه هشت تیمی زیر به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت به مصاف یکدیگر می‌روند و پس از پایان این مرحله، تمامی تیم‌ها راهی مرحله پلی‌آف می‌شوند.

تیم‌های مهرگان نور و تهران بیشه چمستان، نمایندگان مازندران در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر والیبال هستند.

در نخستین هفته این رقابت‌ها تیم مهرگان نور از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در سالن امام خمینی نور میزبان چادرملو اردکان است و تیم تهران بیشه چمستان هم از ساعت ۱۶ امروز در سیرجان به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان می‌رود.

گروه بندی این مسابقات:

گروه نخست:

فولاد سیرجان، فولادمبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال مشهد و تهران بیشه چمستان

گروه دوم:

شهداب یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، مس رفسنجان، مس سونگون و ثامن بتن

این مسابقات در حالی آغاز می‌شود که لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۴ به دلیل تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور در نهم اسفندماه سال گذشته ناتمام ماند. آخرین بازی‌های لیگ برتر مردان سال گذشته ششم اسفندماه برگزار شد و بعد از ۲۴۰ روز شرایط جنگی سخت، بار دیگر هیجان این مسابقات به سالن‌ها باز‌می گردد تا والیبال به عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران بار دیگر سرگرم کننده علاقمندان به این رشته ورزشی باشد.

هفته نخست لیگ برتر مردان امسال در شهر‌های سیرجان، اصفهان، اردکان، نور، یزد، تهران (دو دیدار) و رفسنجان پیگیری می‌شود که فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی سال ۱۴۰۳ در سالن گهر روش میزبان تیم تازه وارد لیگ یعنی تهران بیشه چمستان در گروه اول مسابقات است.

در دیگر دیدار این گروه تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد ترکاشوند به مصاف استقلالی می‌رود که هنوز شهر میزبانی این تیم مشخص نشده است.

در دو مسابقه دیگر هفته نخست لیگ برتر مردان در گروه نخست، تیم‌های چادرملو اردکان و مهرگان نور با رازین پلیمر و پاس گرگان رو‌به‌رو خواهند شد.

چهار دیدار دیگر هفته نخست لیگ برتر مردان در گروه دوم پیگیری خواهد شد، جایی که شهداب یزد نایب قهرمان سال ۱۴۰۳ در سالن اختصاصی خود با ثامن بتن از قزوین رو‌به‌رو می‌شود.

همچنین پیکان تهران پرافتخارترین تیم این مسابقات که امسال به نظر متفاوت و به عنوان یک مدعی بسته شده است، با مس سونگون تبریز در سالن پیکان شهر بازی دارد.

هفته نخست لیگ برتر مردان در حالی برگزار می‌شود که تیم‌های تهران بیشه چمستان، ثامن بتن و مس سونگون تبریز در نخستین آزمون خود در سوپر لیگ والیبال ایران به میدان می‌روند.

برنامه کامل هفته نخست لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵

گروه اول:

فولاد سیرجان ایرانیان – تهران بیشه چمستان

سیرجان، سالن گهرروش، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال

اصفهان، سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – رازین پلیمر

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

مهرگان نور – پاس گرگان

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

گروه دوم:

شهداب یزد – ثامن بتن

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

پیکان تهران – مس سونگون تبریز

تهران، سالن پیکانشهر، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – شهرداری ارومیه

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – طبیعت اسلامشهر

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶