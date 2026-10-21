به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سه حلقه چاه غیرمجاز با دستور مرجع قضایی و تلاش گروه‌های گشت و بازرسی در شهرستان بم مسدود شد.

مدیر منابع آب شهرستان بم گفت: این اقدام با هدف کنترل بهره‌برداری‌های غیرمجاز، جلوگیری از افت سطح آبخوان‌ها و صیانت از ذخایر ارزشمند آبی منطقه انجام گرفته است.

امیر مصطفایی در ادامه با تأکید بر استمرار این روند افزود: مدیریت منابع آب شهرستان در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت بر منابع آبی را با قاطعیت دنبال می‌کند و برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.