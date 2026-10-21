به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان‌شمالی گفت: سنجش سلامت نوآموزان با هدف بررسی وضعیت جسمی، حرکتی، بینایی، شنوایی، رفتاری و بهداشتی کودکان پیش از ورود به پایه اول ابتدایی انجام می‌شود.

امرالله اکرامی افزود: والدین برای دریافت نوبت سنجش سلامت فرزندان خود باید به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه «سیرت» اقدام کنند و زمان و محل مراجعه را برگزینند.

وی با بیان اینکه شرکت در این طرح برای نوآموزان ورودی پایه اول ابتدایی الزامی است، گفت: تا پیش از انجام سنجش سلامت، امکان پیش‌ثبت‌نام این دانش‌آموزان در مدارس وجود ندارد؛ از این‌رو خانواده‌ها باید برای دریافت نوبت و مراجعه به پایگاه‌های تعیین‌شده اقدام کنند.

رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی خراسان‌شمالی ادامه داد: در جریان سنجش، وضعیت بینایی و شنوایی، شرایط جسمی و حرکتی و همچنین وضعیت رفتاری و بهداشتی نوآموزان ارزیابی می‌شود.

اکرامی خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی هرگونه اختلال یا نیاز به بررسی بیشتر، کودک برای انجام ارزیابی‌های تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع داده خواهد شد تا اقدامات لازم متناسب با شرایط او انجام شود.

وی هزینه ثبت‌نام هر نوآموز در طرح سنجش سلامت را ۹۰۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: خدمات مربوط به نوآموزانی که به مداخله فراگیر نیاز داشته باشند، به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

به گفته وی، اجرای این طرح فرصتی برای شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی کودکان و فراهم کردن زمینه برخورداری آنان از خدمات تخصصی پیش از ورود به مدرسه است.